Из-за внушительных потерь в ходе боевых действий «Украина может остаться без мужского населения, а европейские страны не предпринимают ничего для разрешения конфликта», заявил президент Хорватии Зоран Миланович в интервью для издания Vijesti.

Он назвал позицию стран Запада по Украине «аморальной», поскольку, как заявил президент Хорватии, «ЕС и США могли бы посодействовать прекращению конфликта». По словам Милановича, «пацифисты и борцы за мир на Западе хотят напиться чужой крови».

«Решение - это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с КНР, это уже происходит. Это политически неразумно и вредит Западу», - сказал хорватский лидер.