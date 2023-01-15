Сербия пообещала участвовать в восстановлении украинских городов
Сербия будет участвовать в восстановлении городов Украины после завершения войны, заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном.
«Мы всеми возможными способами слали гуманитарную помощь и поддержку (Украине), а пошлем еще больше. Мы будем участвовать в строительстве отдельных городов. Мы уже получили предложение их посла (посла Украины в Сербии Владимира Толкача)», - заявил Вучич.
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