Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией.

Кроме того, «Меморандум о взаимопонимании по установлению дружественных отношений между городом Шуша Азербайджанской Республики и городом Веспрем Венгрии и сотрудничестве в области культуры, туризма, градостроительства, науки, экономики и в других сферах общественной жизни» подписали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Веспрем Дьюла Порга.

«Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области карантина растений и защиты растений между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Венгрии» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области миграции между Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики и Национальным генеральным управлением по делам иностранцев Венгрии» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.