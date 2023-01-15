Чехия обвинила НАТО в содействии победе исламского терроризма
Президент Чехии Милош Земан высказал мнение, что уход сил НАТО из Афганистана содействовал победе движения «Талибан» и международного исламского терроризма.
Земан осудил вывод войск стран альянса из Афганистана. По его мнению, это открыло простор победе талибов и исламского терроризма.
На пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем чешский лидер также осудил бомбардировки Белграда НАТО в 1999 году и напомнил, что Чехия ранее извинялась перед Сербией и давала разрешение на пролет над своей территорией бомбардировщикам альянса для ударов по сербской столице.