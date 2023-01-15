Пашазаде назвал Иран братом Армении
В Иране около 40 млн азербайджанцев являются пленниками режима, заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
«Мы осуждаем теракт в посольстве Азербайджана в Иране. Сегодня представители всех религий в нашей стране выразили свои соболезнования. Это демонстрирует наличие толерантности и национального единства в Азербайджане. Мы привезли шехида из Ирана, который считали братским. Теперь мы знаем, что они не наши братья, они - братья Армении. Как заявил президент Ильхам Алиев, случившееся событие - это теракт. Вопрос должен быть тщательно расследован, и мир должен узнать правду. В Иране около 40 млн азербайджанцев являются пленниками режима», - сказал Пашазаде.