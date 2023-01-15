Минэкологии борется с губителями деревьев
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, было установлено, что в Ленкоранском районе незаконно перевозился лесоматериал на транспорте марки «ГАЗ 53» с государственным номерным знаком 12-BH-750.
Сотрудник службы Бахруз Мухаммедов сообщил, что в ходе расследования в грузовом отсеке автомобиля, которым управлял житель Губадлинского района Рафаддин Гасаналиев, были обнаружены незаконно добытые дрова объемом 5 м3.
В ходе контрольных мероприятий, проведенных в деревообрабатывающем цехе на приусадебном участке, принадлежащем жителю Лерикского района Габилю Губадову, был выявлен рабочий лесной материал объемом 0,9 м3, полученный незаконным путем.
По словам Мухаммедова, в настоящее время сотрудники Госслужбы пытаются установить источник древесины.