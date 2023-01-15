Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Согласно информации государственной радиостанции Kan, шеф американской дипломатии отправился в Иерусалим, где у него запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Затем его примет президент Израиля Ицхак Герцог. Как ожидается, основной темой встреч станут поиски пути урегулирования палестино-израильского конфликта.

Блинкен с 29 по 31 января совершает ближневосточное турне, которое он начал с визита в Египет. После Израиля также планирует посетить Западный берег реки Иордан и встретиться там с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Глава американской дипломатии намерен провести с палестинцами и израильтянами переговоры, которые бы способствовали снижению напряженности в регионе.