За побочные эффекты вакцины против коронавируса будут платить компенсации

В Германии в суд поступили тысячи обращений с требованием компенсации в связи с побочными эффектами вакцин против коронавируса. Более 250 исков уже переданы в суд.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на зарубежную прессу, государство выплатит компенсацию 253 истцам. В настоящее время в стране рассматривается около 4 тысяч исков, 808 исков отклонены.

Синдром Гийена-Барре, заболевание нервной системы, которое проявляется в виде воспаления сердечной мышцы, тромбоза венозного синуса, онемения пальцев и запястий, считается серьезным побочным эффектом вакцины против коронавируса.

Федеральный центр санитарного просвещения Германии утверждает требование государственной поддержки для очень серьезных осложнений вакцинации, которые «вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем или экономические трудности». Эти меры поддержки включают выплату пенсии в зависимости от состояния пациента, оплату расходов на лечение или поддержку родственников людей, которые умерли в результате осложнений во время вакцинации.