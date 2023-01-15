Иран бомбят и бомбардировщики-невидимки что происходит?
В воздушной атаке по военным объектам Ирана, проведенной в ночь на 29 января, вместе с боевыми БПЛА участвовали также многофункциональные бомбардировщики-невидимки F-35.
Об этом haqqin.az сообщил израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.
«На данное время израильское правительство не комментирует уничтожение иранской военной инфраструктуры, - сказал эксперт. – Со своей стороны, власти Ирана всячески скрывают истинные масштабы ущерба, понесенного в результате атак с воздуха, ибо в противном случае им пришлось бы признать полную техническую беспомощность противовоздушной обороны КСИР».
По словам Ауслендера, в ходе налета на Иран ВВС Израиля использовали тактику, впервые примененную в 2007 году во время операции «Фруктовый сад», целью которой было уничтожение ядерного реактора, строившегося в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В ходе этой операции средства радиоэлектронной борьбы ЦАХАЛа выключили сирийские системы ПВО, подав на их мониторы «безмятежное» воздушное пространство над Сирией. Именно в этот период самолеты израильских ВВС пересекли незамеченными сирийскую границу, сравняли с землей ядерный объект и благополучно вернулись на свои базы.
«Следует отметить чрезвычайно низкий уровень иранской противовоздушной обороны, - подчеркнул эксперт, - сопоставимый, разве что, с уровнем российской ПВО, «проспавшей» украинский боевой дрон, которому удалось беспрепятственно пролететь вглубь территории РФ на 800 километров и достичь аэродромов стратегической авиации ВВС РФ в Саратовской и Рязанской областях».
Сергей Ауслендер отметил, что ударами БПЛА и ракет, запущенных с самолетов, под Исфаханом был уничтожен один из крупнейших в Иране подземных складов боеприпасов. О силе и точности удара свидетельствует локальное землетрясение в 5-6 баллов по шкале Рихтера, зафиксированное рядом международных сейсмологических станций.
«Сегодня власти ИРИ пытаются обмануть свой народ заверениями о том, что «все вражеские беспилотники были сбиты в небе Ирана», - говорит израильский эксперт. – На самом же деле все удары по целям, связанным с иранской ядерной программой, а также имевшим отношение к военной инфраструктуре КСИР, достигли цели. Всего одновременным ударом по всей территории Ирана, в том числе вблизи Тегерана, было уничтожено 25 объектов».
При этом эксперт уточнил, что среди уничтоженных объектов был завод по производству БПЛА «Шахед-136» и склад с готовой продукцией. Таким образом, израильтяне сорвали поставку России очередной партии иранских «шахедов», которые активно используются в так называемой «спецоперации» в Украине.
Напомним, что еще раньше ВВС Армии обороны Израиля уничтожили в Сирии иранский завод и склад с готовыми к отправке в Россию «Шахедами-136».
По мнению военного эксперта, проведенная операция по уничтожению иранской военной инфраструктуры является, по сути, последним сигналом иранскому режиму отказаться от планов создания ядерного оружия и поддержки международного терроризма.
«Если в Тегеране решат предпринять ответный шаг, к примеру, атаковать баллистическими ракетами территорию Израиля, это приведет к повторному удару по иранской территории, но уже в неизмеримо больших масштабах, нежели удар, нанесенный в ночь на 29 января, - подчеркнул Ауслендер. – Да, на вооружении Ирана есть баллистические ракеты, способные достичь израильской территории. Но их применение обернется для властей в Тегеране катастрофическими последствиями. Полагаю, иранские военачальники в курсе того, что последняя военная доктрина Израиля предусматривает нанесении ответных ударов в непропорционально больших масштабах».
Эксперт не исключил вероятность того, что Иран может спровоцировать напряженность на ливано-израильской границе через своих сателлитов в лице ливанской «Хезболлы».
«Реализация такого плана закончиться трагедией, прежде всего, для наших северных соседей, - подчеркнул Сергей Ауслендер. – Если с территории Ливана в сторону Израиля полетят ракеты «Хезболлы», ответный удар Израиля вернет Ливан в каменный век.