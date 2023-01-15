Ага Гасымлы, собкор 18:11

В воздушной атаке по военным объектам Ирана, проведенной в ночь на 29 января, вместе с боевыми БПЛА участвовали также многофункциональные бомбардировщики-невидимки F-35. Об этом haqqin.az сообщил израильский военный эксперт Сергей Ауслендер. «На данное время израильское правительство не комментирует уничтожение иранской военной инфраструктуры, - сказал эксперт. – Со своей стороны, власти Ирана всячески скрывают истинные масштабы ущерба, понесенного в результате атак с воздуха, ибо в противном случае им пришлось бы признать полную техническую беспомощность противовоздушной обороны КСИР».

По словам Ауслендера, в ходе налета на Иран ВВС Израиля использовали тактику, впервые примененную в 2007 году во время операции «Фруктовый сад», целью которой было уничтожение ядерного реактора, строившегося в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В ходе этой операции средства радиоэлектронной борьбы ЦАХАЛа выключили сирийские системы ПВО, подав на их мониторы «безмятежное» воздушное пространство над Сирией. Именно в этот период самолеты израильских ВВС пересекли незамеченными сирийскую границу, сравняли с землей ядерный объект и благополучно вернулись на свои базы. «Следует отметить чрезвычайно низкий уровень иранской противовоздушной обороны, - подчеркнул эксперт, - сопоставимый, разве что, с уровнем российской ПВО, «проспавшей» украинский боевой дрон, которому удалось беспрепятственно пролететь вглубь территории РФ на 800 километров и достичь аэродромов стратегической авиации ВВС РФ в Саратовской и Рязанской областях». Сергей Ауслендер отметил, что ударами БПЛА и ракет, запущенных с самолетов, под Исфаханом был уничтожен один из крупнейших в Иране подземных складов боеприпасов. О силе и точности удара свидетельствует локальное землетрясение в 5-6 баллов по шкале Рихтера, зафиксированное рядом международных сейсмологических станций.

«Сегодня власти ИРИ пытаются обмануть свой народ заверениями о том, что «все вражеские беспилотники были сбиты в небе Ирана», - говорит израильский эксперт. – На самом же деле все удары по целям, связанным с иранской ядерной программой, а также имевшим отношение к военной инфраструктуре КСИР, достигли цели. Всего одновременным ударом по всей территории Ирана, в том числе вблизи Тегерана, было уничтожено 25 объектов». При этом эксперт уточнил, что среди уничтоженных объектов был завод по производству БПЛА «Шахед-136» и склад с готовой продукцией. Таким образом, израильтяне сорвали поставку России очередной партии иранских «шахедов», которые активно используются в так называемой «спецоперации» в Украине. Напомним, что еще раньше ВВС Армии обороны Израиля уничтожили в Сирии иранский завод и склад с готовыми к отправке в Россию «Шахедами-136». По мнению военного эксперта, проведенная операция по уничтожению иранской военной инфраструктуры является, по сути, последним сигналом иранскому режиму отказаться от планов создания ядерного оружия и поддержки международного терроризма.