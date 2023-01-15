У Гиркина есть план для победы России в войне

«Провели мобилизацию на четверть необходимого, может быть, даже меньше, на восьмую часть. Мобилизовали 300 тысяч мужиков, условно, но больше ничего не делают. …Этого было достаточно в мае, а не осенью», — сказал Стрелков.

Чтобы победить в войне против Украины, Кремлю нужно мобилизовать еще 900 тысяч россиян, перевести экономику на военные рельсы, ввести военную цензуру и закрыть границы, заявил экс-глава сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).

Он предлагает призвать еще от 900 тысяч - до 2,1 млн человек. При этом Стрелков считает, что осенняя волна мобилизации была проведена из рук вон плохо.

Также он призвал подчинить экономику России военным нуждам. «Народное хозяйство не мобилизовано, тыл не мобилизован, цензуры военной нет, границы не закрыты, кто хочет, может бежать из Российской Федерации как ему угодно», — возмущается Стрелков.

Кроме того, Стрелков считает, что у войны против Украины нет идеологии и военных целей. По его словам, войне против Украины «конца и края не видно», нет и крупных побед за последнее время. «Что хотят в Кремле? Они хотят победить в этой войне? А может, они хотят, чтобы эта война шла как можно дольше, чтобы и Россия, и Украина, действительно, измотали друг друга по максимуму по заказу Соединенных Штатов Америки?», — озвучил Стрелков конспирологическую версию происходящего.