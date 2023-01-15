НАТО: «Вагнер» получила ракеты из Северной Кореи

Северная Корея поставила ЧВК «Вагнер» ракеты для войны России против Украины. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле, сообщает пресс-служба НАТО.

«Северная Корея поставила ракеты российской группе «Вагнер», еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины», - сказал Столтенберг.

Ранее Reuters писало, что ЧВК «Вагнер» получила партию оружия от КНДР. После этого в США показали соответствующие фото. На снимках можно увидеть российские вагоны, которые следовали из РФ в Северную Корею, а затем обратно. Предполагалось, что таким образом КНДР передала России пехотные мины.