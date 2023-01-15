Новак Алиеву: В отличие от вас, нам немного не повезло

«Для меня лично Ваш официальный визит в Венгрию – это большая честь... Надеюсь, Ваш визит будет иметь хорошее продолжение встречей с руководителем исполнительной власти – премьер-министром». Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Сотрудничество в энергетическом секторе является одним из важнейших вопросов между Азербайджаном и Венгрией, указала президент Венгрии.

«К сожалению, нам, в отличие от вас, немного не повезло. На протяжении более ста лет мы были лишены наших природных энергоресурсов... Для диверсификации энергетических ресурсов нам нужны хорошие друзья и партнеры», - сказала президент Венгрии.

Отметив, что в настоящее время Венгрия зависит от российских нефти и газа, президент Новак сказала: «Мы обсудили данный вопрос, продолжающуюся в настоящее время войну и ожидания».