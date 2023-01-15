Россия перебрасывает войска к границе с Украиной

В ближайшие дни в приграничную с Украиной Курскую область РФ прибудет дополнительный военный контингент, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», - приводят российские СМИ слова губернатора.



Российские власти неоднократно заявляли, что Курская область подвергается обстрелам со стороны Украины. Дополнительные войска перебрасывались в регион уже дважды - весной и осенью. Также СМИ сообщают, что на территории региона находятся центры обучения ЧВК «Вагнер».