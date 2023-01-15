Сколько потрачено на восстановление Карабаха

На проведение восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных от оккупации территориях в 2021-2022 гг. из госбюджета Азербайджана выделено 6,5 млрд манатов, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства финансов.

«Из госбюджета Азербайджана на проекты по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура в течение двух лет направлено 6,5 млрд манатов», - сказал Шарифов.

Министр отметил, что в 2022 году на эти цели было выделено свыше 4,3 млрд манатов: «Во второй год реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий на восстановление освобожденных территорий из госбюджета 2022 года выделено 4 млрд 315 млн манатов. Это на 60% больше, чем 2,6 млрд манатов, которые изначально планировалось выделить на эти цели».