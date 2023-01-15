Посол США Трейси подверглась нападкам демонстрантов в Москве

В понедельник, 30 января, новый посол США в России Линн Трейси подверглась нападкам со стороны толпы, скандировавшей антиамериканские лозунги у входа в здание МИД РФ, куда Трейси пришла для вручения верительных грамот. Об этом сообщает «Голос Америки».

Издание указывает, что несмотря на некоторые дипломатические соглашения, включая обмен заключенными, контакты на высоком уровне между странами после вторжения России в Украину почти сошли на нет.

Посольство США в РФ подчеркнуло: «Посол Трейси сосредоточена на поддержании диалога между нашими столицами в период беспрецедентной напряженности, защите интересов американских граждан, задержанных в России, и поддержке связей между американским и российским народами».