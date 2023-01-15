В Узбекистане задержан Рафет Алибайрамлинский: его ищут США и Россия

В Узбекистане правоохранители задержали 43-летнего бывшего вора в законе Рафета Амирова (Рафета Алибайрамлинского), находящегося в розыске по линии Интерпола по запросам США и РФ. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

Авторитет был задержан в субботу. В России Амиров разыскивается с 2010 года за убийство в Москве 32-летнего Али Бабаева.

Америка обвиняет Амирова в организации по заказу иранского правительства убийства американской правозащитницы иранского происхождения Масих Алинежад. По словам источника, сообщником Рафета в этом деле был Полад Омаров. Киллер, которого подрядили Полад и Рафет, был обезврежен прежде, чем смог достать свою жертву, и назвал имена заказчиков. Полада Омарова 4 января задержали в Чехии.

Рафета Амирова короновали в 2014 году по предложению вора в законе Надира Салифова (Гули). Но после его убийства в Турции Амирова низложили товарищи из гулиевского клана.