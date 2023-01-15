Эмин Амруллаев встретился с министром национального образования Турции
30 января министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с делегацией во главе с министром национального образования Турции Махмутом Озером, находящейся с визитом в Азербайджане.
В ходе встречи стороны выразили удовлетворение совместной деятельностью двух стран в сфере общего и профессионального образования, в том числе обменом преподавателями и учащимися. Также была подчеркнута важность продолжения в текущем году совместной деятельности в направлении обновления содержания и методики преподавания в учреждениях профессионального образования.
Визит турецкой делегации продлится до 1 февраля. В рамках визита запланировано посещение Бакинского государственного центра профессионального образования культуры и ремесел, инновационного центра STEAM, Бакинского европейского лицея, Бакинского турецко-анатолийского лицея и других учебных заведений.