После Кади «Карабах» покинул еще один футболист основного состава

Футбольный клуб « Карабах » объявил об уходе нападающего Овусу Квабены. Ганский форвард, игравший в последние полгода важную роль в атакующих действиях агдамской команды, перешел в венгерский «Ференцварош».

В тот самый «Ференцварош», руководимый Станиславом Черчесовым, который «Карабах» прошел прошлым летом в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Квабена – второй футболист основного состава «Карабаха», который покинул команду этой зимой. Ранее в российский «Краснодар» ушел один из ведущих футболистов дружины Гурбана Гурбанова бразилец Кади.

Этой зимой «Карабах» подписал французских вингера Адама Диакаби и атакующего полузащитника Яссина Бензиа, а также албанского игрока линии нападения Редона Джиджи.

Команде сейчас очень нужен голкипер, потому что после травмы Шахрудина Магомедалиева «Карабах» остался без основного вратаря. Уже 16 февраля чемпион Азербайджана проведет первый матч 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента». Ответная игра состоится 23 февраля в Генте.