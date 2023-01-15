Ильхам Алиев: Мы возродили проект НАБУККО...

«Сегодня мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, оттуда - в Венгрию, а из Венгрии - в другие европейские страны. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

Глава азербайджанского государства отметил, что Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны.

«Конечно, в сегодняшнем мире вопросы энергетической безопасности несут особое значение, и считаю, что они находятся в первых рядах в мировой повестке дня. Богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана позволяют ему еще на долгие годы вперед, по меньшей мере, сто лет быть надежным партнером для Европы в сфере природного газа. Руководство Еврокомиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер», - сказал Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что, согласно документу, подписанному в прошлом году с Еврокомиссией, Азербайджан планирует вдвое, а может, и больше увеличить поставки газа, президент Азербайджана сказал: «Для этого есть и ресурсы, есть и политическая воля, есть и контакты с нашими партнерами».

Глава государства также отметил, что Азербайджан и Венгрию связывают дружеские отношения, которые имеют очень большое значение как для двух стран, так и евразийского континента. «Подписанная сегодня Совместная декларация об углублении стратегического партнерства еще раз подтверждает наше стратегическое партнерство. Это второй подписанный документ о стратегическом партнерстве, и он еще раз показывает, что Венгрия и Азербайджан действительно являются друзьями и стратегическими партнерами», - подчеркнул Ильхам Алиев.