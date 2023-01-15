В НАТО не видят изменений планов Путина

По словам Столтенберга, которые приводит РБК, никто не может сказать, когда завершится война в Украине, но, по его мнению, российский президент Владимир Путин может положить конец происходящему «уже сегодня».

Россия намерена продолжать боевые действия в Украине, и на Западе не видят стремления Москвы к миру, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру», — заявил Столтенберг.

В НАТО видят обратное, а именно подготовку России к продолжению военных действий, мобилизацию, приобретение нового оружия и наращивание собственного производства, сказал генсек альянса: «И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину».

Не все, но многие войны рано или поздно заканчиваются за столом переговоров, и, скорее всего, то же будет и в случае с Украиной, но происходящее за этим столом неразрывно связано и полностью зависит от ситуации на поле боя, считает Столтенберг.

«Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра», — сказал он.