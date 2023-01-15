Посол Абдуллаева собрала пресс-конференцию в Париже
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева провела в Культурном центре посольства пресс-конференцию для иностранных журналистов.
Лейла Абдуллаева довела до внимания представителей СМИ, что Азербайджан всегда стремился к миру и в течение 30 лет пытался решить проблему оккупации своих земель путем переговоров, тогда как Армения занимала неконструктивную позицию. Минская группа, созданная с целью урегулирования конфликта, за 30 лет не добилась никакого прогресса.
Посол сообщила, что в 2020 году после очередной провокации Армении Азербайджан был вынужден освободить свои территории военным путем.
Абдуллаева указала, что Азербайджан заинтересован в установлении мира в регионе и, продолжая свои усилия в этом направлении, направил Армении предложение из пяти пунктов для подписания мирного договора, однако Армения продолжает занимать неконструктивную позицию и не может смириться с победой Азербайджана, отметила она.
Проинформировав о ситуации вокруг Лачинской дороги, посол сообщила, что коридор открыт. Л.Абдуллаева отметила, что, хотя коридор предназначался для гуманитарных целей, Армения переправляла мины, оружие и военных через этот коридор на территорию Азербайджана.
Л.Абдуллаева заявила, что Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, и Азербайджан не может допустить переброску на свои территории армянских солдат, оружия и мин. Она отметила, что Армения распространяет не соответствующую действительности информацию о ситуации вокруг Лачинской дороги с целью продолжения своей незаконной деятельности.
Затем Лейла Абдуллаева ответила на вопросы журналистов.