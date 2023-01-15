Посол Абдуллаева собрала пресс-конференцию в Париже

Лейла Абдуллаева довела до внимания представителей СМИ, что Азербайджан всегда стремился к миру и в течение 30 лет пытался решить проблему оккупации своих земель путем переговоров, тогда как Армения занимала неконструктивную позицию. Минская группа, созданная с целью урегулирования конфликта, за 30 лет не добилась никакого прогресса.

Посол сообщила, что в 2020 году после очередной провокации Армении Азербайджан был вынужден освободить свои территории военным путем.

Абдуллаева указала, что Азербайджан заинтересован в установлении мира в регионе и, продолжая свои усилия в этом направлении, направил Армении предложение из пяти пунктов для подписания мирного договора, однако Армения продолжает занимать неконструктивную позицию и не может смириться с победой Азербайджана, отметила она.