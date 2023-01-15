Орбан: Сегодня мы вновь столкнулись с тем сценарием

Венгрия будет поставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию. Все поступающие из Азербайджана энергетические объемы с точки зрения как природного газа, так и электроэнергии будут проходить через Венгрию. Об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в заявлении для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и подписания двусторонних документов.

«Понятно, что возникнет большая необходимость в развитии инфраструктурных проектов. Речь здесь идет о гигантских средствах, необходимо реализовать крупные проекты. Мы уже приступили к переговорам и сотрудничеству с энергетическими компаниями Болгарии, Румынии, Словакии, с тем чтобы привлечь сюда необходимые средства. Румыны, болгары и венгры уже приступили к сотрудничеству. Это не только региональный, но и паневропейский вопрос. Поэтому мы ожидаем, что Европейская комиссия поддержит данные проекты», - сказал премьер Венгрии.

Орбан напомнил, что Венгрия и Азербайджан десять лет назад работали над тем, чтобы транспортировать энергию из Азербайджана в Европу. Тогда данный план (проект НАБУККО) не был реализован, указал премьер.

«Конечно, это совпало с периодом до российской оккупации Украины. В то время, естественно, энергоресурсы не были транспортированы в Европу, сегодня мы вновь столкнулись с тем сценарием, что следует транспортировать объемы энергии из Азербайджана в Европу. Поэтому мы очень высоко оцениваем приверженность Азербайджана данному вопросу – Азербайджан подписал с Европейским союзом соответствующий документ. В соответствии с данным документом Азербайджан вдвое увеличит объем газа, подлежащего транспортировке в Европу до 2027 года», - отметил премьер Венгрии.