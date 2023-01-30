Закрывается одна из крупнейших сетей супермаркетов Азербайджана
Одна из первых сетей супермаркетов в Азербайджане - ООО Bizim Market - прекращает свою деятельность.
Qafqazinfo сообщает, что из-за этого был уменьшен уставный капитал компании на период до 29 декабря 2023 года. Уже переименован ряд филиалов Bizim Market, работающих в Баку.
Некоторое время назад компания приняла решение продолжить деятельность совместно с сетями супермаркетов Grandmart, Bolmart и Megastore.
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