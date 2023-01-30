Полад Бюльбюль оглы пришел в МИД России

В Москве в понедельник, 30 января, прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина и посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы. Об этом сообщается на сайте МИД.

Согласно сообщению, в ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которая была подписана 22 февраля прошлого года.

Посол Азербайджана и замглавы МИД РФ также обсудили актуальные международные и региональные темы, в том числе перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе осуществления трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России.