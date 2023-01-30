Ильхам Алиев: Трех дней оказалось достаточно, чтобы сделать стратегический шаг...

«Подписанный сегодня документ о сотрудничестве между Венгрией и Азербайджаном в сфере природного газа был подготовлен всего за три дня и сегодня подписан. То есть три дня, причем это были выходные дни. Но этого оказалось достаточно, чтобы сегодня сделать очень важный стратегический шаг и поставить свою подпись. Это еще раз показывает, насколько искренни наши отношения». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на данном в честь него официальном обеде в Будапеште.

Глава государства отметил, что «мы действительно чувствуем себя в Венгрии как дома, чувствуем себя среди друзей».

«Конечно, главную оценку Виктору (Виктор Орбан) дал дружелюбный венгерский народ, и, неоднократно доверяя ему, они проявляли свою мудрость и в то же время правильно оценивали его самоотверженную деятельность. Желаю моему дорогому другу будущих успехов и будущих побед. На политической плоскости нас можно считать ветеранами. Не из-за нашего возраста. Виктор был избран лидером в более раннем возрасте, чем я, в 35 лет. Я немного позже его, в 41 год. У нас по-прежнему есть сила, и я уверен, что наша личная дружба и сотрудничество в качестве лидеров стран будут продолжаться еще долгие годы», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства, подчеркнув, что уже более десяти лет дружит с премьер-министром Венгрии, сказал, что они хотят использовать любую возможность как поговорить, так и обсудить, решить важные для двух стран вопросы.