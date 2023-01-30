Врач: Саакашвили тяжело, нужно срочно принимать меры

Находящийся в грузинской тюрьме экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили страдает от поражения нескольких систем организма, сообщила на заседании Тбилисского городского суда эндокринолог Лали Джавашвили. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили «Новости Грузии».

По словам Джавашвили, которая выступала как независимый эксперт, Саакашвили находится «в одном шаге» от полиорганной недостаточности.

«Полиорганная недостаточность – неотложное состояние, когда за отказом одного органа следует каскад [отказов органов], и это может привести к летальному исходу», – объяснила медик, назвав состояние Саакашвили «тяжелым» и предупредив, что «меры необходимо принимать срочно».