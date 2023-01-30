Азербайджан опроверг в Международном суде заявления о «блокаде» Лачинской дороги

Все сообщения о якобы «блокаде» Лачинской дороги не соответствуют действительности: движение по ней осуществляется свободно, саму дорогу контролируют российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана. Об этом сказал в ходе выступления на слушаниях в Международном суде ООН представитель Баку Эльнур Мамедов.

Он опроверг обвинения в «блокаде» Лачинской дороги, указав, что на самом деле на ней проходит мирная акция протеста азербайджанских экологов: «По Лачинской дороге каждый день проезжает множество легковых машин и грузовиков, их счет идет на сотни и более. Ереван пытается, ссылаясь на акцию и искажая информацию о ней, повлиять на переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном».

Мамедов также пояснил, что экоактивисты, проводящие акцию протеста, стремятся лишь защитить окружающую среду и не допустить нелегальной добычи и вывоза из Азербайджана полезных ископаемых.

Баку заявил в ООН и ОЭСР, подтверждает то же самое сейчас в Международном суде: никаких запретов на движение транспорта по Лачинской дороге Азербайджаном не устанавливалось, сказал Мамедов.

«Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, и режим движения по нему остался таким же, как и до начала протестов», - отметил он.