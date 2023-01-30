Американские Bradley для Украины уже плывут в Европу

Более 60 предназначенных для Украины боевых машин пехоты Bradley уже плывут в Европу: судно с ними вышло в путь 25 января, объявили американские военные.

Транспортное командование армии США в понедельник, 30 января, сообщило, что груз в виде более чем 60 Bradley был отправлен на прошлой неделе из порта Норт-Чарльстон, пишет BBC.

Эти боевые машины пехоты входят в пакет военной помощи Украине на 2,85 млрд долларов, о котором президент США Джо Байден объявлял в начале января.