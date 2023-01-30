Орбан: К сожалению, не смог перенять все знания Алиева...
«Азербайджан граничит на юге с Ираном, а на севере – с Россией. Венгрия же граничит на западе с Германией, а на востоке - с Россией. Мы прошли через это. Мы знаем ситуацию. Знаем, как трудно управлять народом в столь сложной ситуации. Это очень помогло нам в укреплении дружбы». Так сказал премьер-министр Венгрии на официальном обеде в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Премьер Венгрии отметил, что «за последние десять лет я многому научился у президента Алиева – как нужно хорошо руководить страной в крайне сложной обстановке. К сожалению, не смог перенять все его знания, потому что мы склонны к радикальности, а он - политический деятель, известный более умеренными взглядами. Я должен научиться у него тому, как в умеренной форме стать более успешным на международной арене».
По словам Орбана, в 2010 году Венгрия приняла очень важное решение: «Мы взглянули на мир, чтобы определить, где можем найти стратегических партнеров. Мы находились в поиске не только финансовых интересов, а более крепкой дружбы, потому что НАТО, Европейский Союз – все это прекрасно, но они уже утратили былую привлекательность».
Отметив, что в 2010 году они приняли решение двигаться в сторону Азербайджана, премьер-министр Венгрии сказал, что именно тогда началась его дружба с президентом Алиевым и первой леди.
«Как вам известно, по мнению венгерских историков, в ходе длительного похода с восточной стороны Уральских гор мы провели определенное время на территории современного Азербайджана. Именно поэтому мы признательны президенту Алиеву за поддержку присоединения Венгрии к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя, потому что между двумя странами есть культурное сходство. Оно не так очевидно, потому что с определенного времени мы стали христианами, а Азербайджан смог сохранить свою мусульманскую идентичность», - сказал Орбан.