Орбан: К сожалению, не смог перенять все знания Алиева...

«Азербайджан граничит на юге с Ираном, а на севере – с Россией. Венгрия же граничит на западе с Германией, а на востоке - с Россией. Мы прошли через это. Мы знаем ситуацию. Знаем, как трудно управлять народом в столь сложной ситуации. Это очень помогло нам в укреплении дружбы». Так сказал премьер-министр Венгрии на официальном обеде в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер Венгрии отметил, что «за последние десять лет я многому научился у президента Алиева – как нужно хорошо руководить страной в крайне сложной обстановке. К сожалению, не смог перенять все его знания, потому что мы склонны к радикальности, а он - политический деятель, известный более умеренными взглядами. Я должен научиться у него тому, как в умеренной форме стать более успешным на международной арене».