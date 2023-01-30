Дания восстановит Николаев

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявили в понедельник, 30 января, что Дания возьмет шефство над восстановлением города Николаев, сильно пострадавшего от российских обстрелов.

«Дания стала одним из первых наших партнеров, который принял наше предложение взять шефство над восстановлением в Украине, в том числе над восстановлением города Николаев. Я благодарен коалиционному правительству Дании за создание специального фонда помощи нашему государству, одним из ключевых направлений работы которого должно стать именно восстановление», - сказал Зеленский на совместном с Фредериксен брифинге в Николаеве.

Премьер-министр Дании ответила, что Украина может «рассчитывать на нас в том, что мы будем участвовать в восстановлении Украины, особенно храброго, героического города Николаев. ...Наша работа будет заключаться не только в восстановлении, но и в инвестициях. Мы хотим создавать рабочие места, восстанавливать экономику вместе с датским бизнесом».

Фредериксен напомнила, что Дания выделила на помощь Украине 852 млн евро, и по доле ВВП, отданной Украине, занимает одно из первых мест среди ее союзников.