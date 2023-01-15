Баку: Ереван отвергает все призывы к переговорам

Армения отклоняет все инициативы по проведению переговоров с Азербайджаном, сказал в понедельник, 30 января, замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе открытых слушаний в Международном суде ООН.

Он напомнил, что «когда Азербайджан, Россия и Армения должны были встретиться 23 декабря 2022 года для очередного раунда переговоров, в том числе для урегулирования ситуации вокруг Лачинской дороги, именно Армения в последний момент отказалась от участия в переговорах без предварительного уведомления или объяснения».

Мамедов констатировал, что с того момента Ереван не шел навстречу никаким попыткам урегулировать вопрос.