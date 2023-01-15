Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с очередным заявлением, оправдывающим войну России против Украины.

Симоньян заявила, что России в августе 2008 года за три дня удалось «быстро все объяснить» грузинам.

«Украинцам так быстро все не объяснишь, как грузинам. Украине мы все-таки больше оставили нашего, советского прошлого. Наших заводов, наших вооружений, наших людей, наших территорий, наших городов. Помощнее Украина, чем Грузия, благодаря нам. Что делать? Теперь приходится вот так. Мне больно смотреть на эти руины… но по-другому не получится», - «сокрушается» Симоньян.

Кроме того, Симоньян заявила, что остается «только надеяться увидеть очень-очень скоро новые города, которые будут ще краще».