Киев просит истребители. Макрон не исключает

Власти Украины говорят, что следующим важным шагом западных союзников должна стать отправка ВСУ боевых самолетов. О том, что истребители F-16 — следующая большая цель Украины после поставок танков, говорили президент Владимир Зеленский, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников, пишет The Insider.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что ведется работа по приобретению истребителей F-16. «У нас есть положительные сигналы из Польши, которая готова их нам предоставить по согласованию с НАТО», — добавил Ермак.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил утром 30 января, что «как и несколько месяцев назад в отношении МиГ, любые другие боевые самолеты будут задействованы и, возможно, переданы Украине в консультациях со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации».

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности передачи Украине боевых истребителей, предназначенных для уничтожения самолетов и беспилотных средств противника в воздухе. Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, Макрон заметил, что «в принципе, ничего не запрещено».