Теймур Раджабов о том, бакинец он или москвич, о неблагодарном Каспарове и о многом другом

Отдел спорта 01:16

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал о жизни на два города – Москву и Баку, о своей карьере, об отношениях с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, своих шахматных и футбольных предпочтениях, а также поделился воспоминаниями отца о Гарри Каспарове.

Раджабов рассказал, что большую часть времени проводит в Москве, но и в Баку нередко бывает. «В Москве сейчас нахожусь чуть больше, но всегда стараюсь приезжать в Баку и поддерживать связь со всеми знакомыми на самых разных уровнях», - цитирует шахматиста РИА Новости Спорт. Отвечая на вопрос о том, кем он себя ощущает – бакинцем или москвичом, Теймур сказал: «Безусловно, я чувствую себя бакинцем. Баку - родной город, я его блестяще знаю, каждый его уголок. Но и Москву с детства знаю тоже довольно хорошо. Сейчас ведь много бакинцев живут здесь - Тимур Вайнштейн, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, много людей из бакинской команды КВН. Даже в разговорах люди часто слышат, что у меня по-прежнему сохранился бакинский акцент. Если честно, комфортно чувствую себя везде. Есть, например, города в Испании, тот же Линарес, где я побеждал Гарри Каспарова. Или многие места в Греции, где выигрывал первенства мира. Безусловно, Сербия, где мы в 2009 году со сборной Азербайджана стали чемпионами Европы. Везде с гордостью чувствую себя азербайджанцем. Ко мне хорошо относятся представители диаспоры и в России, и в Турции, и в других странах мира». Гроссмейстер считает, что его карьера удалась, потому что он добился почти всего, чего хотел. «Не хватает самого важного титула - чемпиона мира. В 2019 году мне удалось выиграть Кубок мира. Это второе, считаю, звание после чемпиона мира. Турнир идет почти месяц, тяжелейшее испытание, потому что один неудачный ход может привести к тому, что ты в любой момент вылетишь из соревнования. В финале мне удалось победить Дин Лижэня, который вскоре будет играть матч за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Поэтому выиграл почти все, но чемпионом мира хотелось бы стать. Хотя с возрастом это сделать все сложнее и сложнее».

Раджабов не верит, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен, отказавшийся отстаивать свой титул, вернется к борьбе за шахматную корону при нынешней системе розыгрыша. «Потому что Карлсен из людей такого склада, которые хотят уходить на пике. Ему уже не особо интересно играть при нынешней системе. Если ничего не будет убыстряться и останется классический формат матча за корону, то он не вернется. Иначе бы Магнус никуда и не уходил. Я не думаю, что в его интересах уход и возвращение при существующей системе. Я не общаюсь с ним близко. Но у меня хорошие отношения с его семьей, в том числе с отцом. Мой отец с ним хорошо общался. Такие отношения у нас сложились с детства, когда играли на одних турнирах. Они спрашивали у нас, как мы проходили такой успешный путь, каких тренеров выбирали. Для них это все тогда было новое. Отношения с ним всегда оставались ровными, но не скажу, что дружескими. Мы ведь много играли раньше: когда он начинал восхождение к званию чемпиона мира, я постоянно находился в десятке лучших шахматистов. Мы провели просто бесконечное количество партий. Я вообще не знаю никого из элитных шахматистов, у кого сложились бы дружеские отношения с Карлсеном». Отец Теймура ходил в одну шахматную секцию с Гарри Каспаровым. «Уже тогда все видели, что Гарри блистает. Безусловно, он гений шахмат. Ведь Гейдар Алиев ему во многом помог, но, к сожалению, Каспаров это не оценил. У него был колоссальный талант, всегда блистал вариантами и просто жил шахматами - ходы, партии, идеи. Хорошая память и сумасшедшая шахматная эрудиция. Он с детства все это впитывал и правильно строил систему подготовки. Гарри жил шахматами с утра до ночи».