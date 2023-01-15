Евросоюз наказал иранского производителя беспилотников

Евросоюз ввел санкции против иранской госкорпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит беспилотники. Санкции вступили в силу 30 января. Документ об этом опубликован в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что HESA производит беспилотники для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также, по информации ЕС, дроны HESA применяются Россией в ее войне против Украины.