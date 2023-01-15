В Ереване снова задержали «Патрона Даво»

В Ереване вновь задержали предпринимателя Давида Галстяна («Патрона Даво»), пишет газета «Грапарак».

По данным издания, оперативники в масках ворвались в дом Галстяна. Издание полагает, что его задержали в рамках нового уголовного дела, а не того, которое находится на этапе судебного расследования.

Напомним, Давид Галстян, вместе с ним и экс-министр обороны Давид Тоноян обвиняются в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Они были арестованы в сентябре 2021 года, но в марте 2022 года Галстяна освободили под залог в $100 тысяч, напоминают армянские СМИ.