Госдеп: Россия поставляет Ирану современные вооружения

Россия поставляет Ирану современные вооружения и получает от него беспилотники, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мы согласны, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. И мы обсудили углубление сотрудничества для противодействия и препятствования дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и за его пределами», - сказал Блинкен, которого цитируют российские СМИ.

Госсекретарь также напомнил, что Иран поставляет РФ беспилотники для их применения в войне против Украины. «В свою очередь, Россия поставляет Ирану современные вооружения. Это двустороннее взаимодействие», — сказал он.