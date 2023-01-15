Сеул отказался поставлять летальное оружие Украине

Южная Корея отказалась отправлять летальное оружие Украине: это запрещено законом страны.

Как сообщает The Wall Street Journal, так президент Юн Сук Ель ответил генсеку НАТО Столтенбергу во время его визита в Южную Корею на призыв к Сеулу предоставить вооружения Украине.

При этом отмечается, что в то же время Южная Корея подписала крупные сделки по поставке сотен танков, самолетов и другого оружия Польше.