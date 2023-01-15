Полковник Игнат: Украина бессильна перед угрозой иранской баллистики

Украина не сможет защищаться от иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, если Россия купит их у производителя. Об этом заявил украинским СМИ официальный представитель командования ВВС страны полковник Юрий Игнат.

"Россия по-прежнему готова получать БПЛА и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их", - сказал Игнат, отметив важность предоставления Украине систем Patriot PAC-3 и SAMP-T.

"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств... Угроза есть, она никуда не исчезла и мы должны на нее реагировать", - отметил Игнат.