«Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране вызывает глубокое сожаление и удивление. Сожаление это вероломное нападение вызывает, потому что совершено оно было в Иране, который называет себя братской для нас страной. Ни для кого не секрет, что в последнее время Иран ведет себя совсем не как братское государство. Тегеран открыто нарушает законы, принятые каждой страной, проявляет пренебрежение к международному праву».

Парламентарий заявил, что если бы Иран уважал международное право, вероломного нападения на азербайджанское посольство бы не произошло:

«Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой в 1961 году, страна пребывания несет полную ответственность за безопасность иностранных представительств. Но что наблюдается сегодня? Мы ясно увидели, что Иран игнорирует положения этого международного документа и не выполняет взятые на себя обязательства. Помимо этого, официальные лица Ирана без зазрения совести заявляют, что данное нападение произошло по личным мотивам. Вопрос: почему инцидент на почве личных отношений происходит внутри посольства Азербайджана? Это их заявление просто смешно. Не думаю, что нападение на посольство в Иране было совершено из личных соображений.

За последние два года наряду с данным инцидентом было совершено пять нападений на дипломатические представительства Азербайджана в зарубежных странах. Нужно отметить, что первое из них было совершено связанной с Ираном религиозной группой в Лондоне, еще три - радикальными армянами в Париже и Бейруте. Я вижу в этом террористическом акте роль клеветнической кампании Тегерана против нашей страны. Днем и ночью иранские СМИ ведут очень серьезную пропаганду против Азербайджана. Считаю, что совершенный террористический акт является результатом антиазербайджанской пропаганды и деятельности. Требую, чтобы лица, совершившие теракт, заказчики этого кровавого акта были как можно скорее выявлены и наказаны самым суровым образом, а верховный лидер Ирана извинился перед народом Азербайджана!».