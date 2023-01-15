Гафарова рассказала о больших трудностях исламского мира
Как уже сообщалось, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Алжире. В рамках визита спикер парламента выступила на 17-й сессии Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества на тему «Исламский мир: вызовы модернизации и развития».
Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы, в своем выступлении Гафарова отметила, что, обладая богатой историей и культурным наследием, природными ресурсами, исламский мир сталкивается с большими трудностями, которые ждут своего решения, подчеркнула, что бедность, социальное и экономическое неравенство, вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы, терроризм и экстремизм серьезно влияют на модернизацию и усилия в области развития, препятствуют им. В то же время сожжение Корана в Дании, перед посольством Турции в Швеции и события в Нидерландах показывают, что с исламофобией, ксенофобией и расизмом еще не покончено, напротив, они продолжают порождать разногласия и ненависть под видом демократии, прав человека и свободы слова.
По словам Гафаровой, чтобы преодолеть эти трудности и полностью реализовать свой потенциал, исламский мир нуждается в единстве и солидарности, соответствующих исламским ценностям, таким как мир, терпимость, гармония и справедливость. В этой связи ОИС представляет собой эффективный механизм сплочения, средство развития сотрудничества, совместной деятельности.
С.Гафарова отметила, что налаживание и развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с исламскими странами всегда входило в ряд внешнеполитических приоритетов Азербайджана.
Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что активное сотрудничество и взаимная поддержка исламских стран в рамках международных организаций создают возможность для того, чтобы голос Азербайджана был услышан на международном уровне. Напомнив о поддержке мусульманскими странами избрания Азербайджана членом СБ ООН на 2012-2013 годы, спикер отметила, что Азербайджан во время своего членства в этой структуре выдвинул и реализовал ряд отвечающих интересам исламского мира предложений.
Говоря о теракте против посольства Азербайджана в Иране, Гафарова решительно осудила это нападение, отметив, что он вызвал серьезную международную реакцию. Заявив, что вся ответственность за этот теракт ложится на иранскую сторону, председатель Милли Меджлиса сказала, что, будучи страной, где находится посольство, Иран должен был выполнить свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических сношениях в связи с обеспечением безопасности посольства и его сотрудников. Азербайджан требует, чтобы виновные в этом теракте, а также его заказчики были как можно скорее установлены и наказаны.