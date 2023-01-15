Гафарова рассказала о больших трудностях исламского мира

Как уже сообщалось, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Алжире. В рамках визита спикер парламента выступила на 17-й сессии Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества на тему «Исламский мир: вызовы модернизации и развития».

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы, в своем выступлении Гафарова отметила, что, обладая богатой историей и культурным наследием, природными ресурсами, исламский мир сталкивается с большими трудностями, которые ждут своего решения, подчеркнула, что бедность, социальное и экономическое неравенство, вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы, терроризм и экстремизм серьезно влияют на модернизацию и усилия в области развития, препятствуют им. В то же время сожжение Корана в Дании, перед посольством Турции в Швеции и события в Нидерландах показывают, что с исламофобией, ксенофобией и расизмом еще не покончено, напротив, они продолжают порождать разногласия и ненависть под видом демократии, прав человека и свободы слова.

По словам Гафаровой, чтобы преодолеть эти трудности и полностью реализовать свой потенциал, исламский мир нуждается в единстве и солидарности, соответствующих исламским ценностям, таким как мир, терпимость, гармония и справедливость. В этой связи ОИС представляет собой эффективный механизм сплочения, средство развития сотрудничества, совместной деятельности.

С.Гафарова отметила, что налаживание и развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с исламскими странами всегда входило в ряд внешнеполитических приоритетов Азербайджана.