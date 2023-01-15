Французский дашнак призвал армян «остановить безумие Пашиняна»

Дашнак «безумием» Пашиняна называет запрет на въезд в Армению для «активистов», которые работают на благо Армении. Это ослабляет и Армению, и ее отношения с диаспорой, считает Папазян.

«...Принимая эти невыносимые решения, Никол Пашинян, по сути, представил себя в качестве авторитарного лидера», — утверждает дашнак.

Папазян уверяет, что подобные действия негативно сказываются на репутации Армении как демократической стране. «Никол Пашинян не имеет права нарушать фундаментальные правила демократии. Армения не является собственностью Никола Пашиняна. Армения — это дом для всех армян. Пришло время остановить безумие Пашиняна», — возмущается Папазян.