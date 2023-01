В Лондонском университете отменили выступление армянского посла

В британском университете Queen Mary на основе обращения армянских студентов было запланировано выступление посла Армении в Соединенном Королевстве Варужана Нерсесяна под названием Human Rights in Conflict zones: the case of Nagorno-karabah.

АПА сообщает, что благодаря оперативной реакции диаспоры и азербайджанских студентов, обучающихся в этом вузе, был выражен протест ректорату и соответствующим отделам. Студентов и членов диаспоры возмутило, что на фоне объявления был отражен флаг сепаратистов.

В результате протеста запланированное мероприятие было отменено.