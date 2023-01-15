Между Украиной и МОК разгорелся скандал

BBC пишет, что в понедельник, 30 января, Подоляк прокомментировал предложение Олимпийского совета Азии (ОСА), который намерен разработать систему квот, позволяющую спортсменам из России квалифицироваться для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. ОСА предложил российским атлетам принимать участие в азиатских турнирах (в то время как раньше они выступали на соревнованиях в Европе). МОК такое решение приветствовал.

Международный олимпийский комитет назвал клеветой заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что спортивная организация пропагандирует войну и убийства, соглашаясь с участием в Олимпиадах спортсменов из России.

Подоляк резко осудил намерение допустить россиян к Олимпиаде. "МОК - промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает [Украину], а потом предлагает [России] трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства, - написал Подоляк в Twitter. - Очевидно, что [российские] деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут [украинской] кровью. Да, господин Бах?".

МОК ответил на это так: "МОК самым решительным образом отвергает это клеветническое заявление и ему подобные. Это не может служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии".

С критикой в адрес Баха выступил и президент Украины Владимир Зеленский. "Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности".

"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего председателя Международного олимпийского комитета. Не раз с ним говорил, и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования", - сказал Зеленский.

"Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью", - добавил украинский президент.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Олимпиаде в Токио Россия выиграла 71 медаль, и "45 из них завоевали атлеты, также входящие в Центральный спортивный клуб российской армии". "Армии, которая совершает преступления, убивает, насилует и мародерничает, - говорит Кулеба. - Вот кого безразличный МОК хочет поместить под нейтральный белый флаг, позволяющий соревноваться".

Ранее МОК выразил готовность рассмотреть возможность участия российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Однако в организации предложили ввести ряд ограничений. В частности, на соревнования не будут допущены спортсмены, которые "выступали против миротворческой миссии МОК" и активно поддерживали войну в Украине. Решения о допуске будут приниматься в индивидуальном порядке.