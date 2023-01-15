В Финляндии не станут сжигать Коран

Согласно информации, в Департаменте национальной полиции Финляндии подчеркнули, что в стране сожжение священных книг рассматривается как «уголовно наказуемое преступление».

Полиция Финляндии заявила, что в стране не может пройти акция по публичному сожжению копии Корана наподобие той, что была недавно организована в Швеции и Дании, сообщило информагентство STT.

«Полиция вынуждена была бы вмешаться в происходящее, если бы такого рода действия кто-либо совершал публично. Если подобная акция будет запланирована, полиция заранее проинформирует ее участников о своей реакции», - заявил представитель департамента Веса Пихайоки.

В ведомстве напомнили, что действия, которые могут спровоцировать нарушение межконфессионального мира запрещены в Финляндии законодательно.

В пятницу, 27 января, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан с разрешения датских властей сжег Коран у здания посольства Турции в Копенгагене под охраной многочисленных сотрудников полиции. 21 января Палудан совершил подобную провокацию у стен посольства Турции в Стокгольме. В ответ на действия шведских властей Анкара отменила предстоящий визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию. 24 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал копию Корана в Гааге.