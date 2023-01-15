Киев напомнил Тегерану о персидской мудрости

Украина предупреждала Иран о последствиях поддержки действий России, которые превысят выгоду от сотрудничества с ней, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко в Facebook.

«Причина взрывов на иранских объектах нам неизвестна. Но как гласит персидская народная мудрость: не делай другим зла, и сам себе не причинишь», — написал он.

В ночь на 29 января прогремели взрывы на нескольких предприятиях, которые связывают с оборонным комплексом Ирана. Один из взрывов произошел на заводе по производству боеприпасов в городе Исфахан, после чего начался пожар. Минобороны Ирана заявило, что причиной возгорания стала атака беспилотников. Кроме того, взрывы произошли на авиабазе в городе Дизфуль, а также в городах Хамадан и Решт.