Леонид Швец, автор haqqin.az 09:52

Российские СМИ радостно распространили новость о том, что Китай призвал США прекратить поставки оружия Украине. Действительно, спикер китайского международного ведомства Мао Нин заявила на брифинге, что «США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным». Ее слова почти буквально совпадают с позицией Кремля, который винит в войне Штаты и постоянно говорит о том, что боевые действия давно бы закончились, если бы не американская помощь Украине.

Китайская дипломатка, несомненно, выражающая позицию своего руководства, призвала Вашингтон «прекратить наживаться на войне» и «ответственно способствовать деэскалации». Если буквально следовать логике Пекина, Украине, подвергшейся агрессии со стороны более сильного соседа, следует перестать помогать, чтобы она быстрее потерпела поражение, что привело бы к прекращению конфликта. Понятно, что Украина не в состоянии принять такую логику, она готова биться за свою свободу до конца, хоть с западной помощью, хоть без. Впрочем, остаться без нее Киеву не грозит, как невозможно представить себе, что Вашингтон всерьез отнесется к обвинениям китайских товарищей и перестал помогать. Очевидно, что как раз заметно нарастающие в последнее время темпы, объемы и номенклатура западной помощи Украине напрягли китайское руководство. Не то чтобы там сильно переживали за Россию и боялись ее поражения, нервничать заставляет единство и решительность Запада проявить свою военную мощь. Поставки оружия, техники и боеприпасов Украине в буквальном смысле становятся на конвейер. При этом выбывающее со складов стран НАТО вооружение будет в ближайшей и среднесрочной перспективе заменяться более новыми образцами.

Российская агрессия в значительной степени застала Запад, и в первую очередь европейские страны врасплох. Тут давно никто не собирался вести широкомасштабные боевые действия, не готовился к ним, что привело к легкомысленному отношению к оборонной политике, финансированию и оснащению армии. События в Украине вынудили европейских членов НАТО встрепенуться, кое-где схватиться за голову и пересмотреть свои прежние позиции. Сейчас в бюджеты заложены колоссальные суммы на пере- и довооружение. В случае с Германией и Францией они измеряются сотнями миллиардов долларов. А в США военно-промышленный комплекс всегда пользовался заботой и лаской государства, а теперь и тем более: значительная часть военных заказов как самой Украины, так и западных союзников перепадет именно американским компаниям. Мало того, что западное оружие проходит суровую проверку в условиях реальных боевых действий, у производителей появляется возможность дорабатывать его с учетом опыта украинских пользователей, а у теоретиков военного дела – вносить поправки в представления о тактике и стратегии современной войны. В этом смысле Запад, конечно, опережает Китай, который он и так опережал по оборонной мощи. Это не может не тревожить Пекин, который сам долго добивался роли глобальной силы и теперь вынужден поддерживать высокие притязания, но не очень с этим справляется. Отсюда в первую очередь проистекают эти обидчивые упреки Вашингтона в его военной поддержке Украины.

Что же касается «ответственному способствованию деэскалации», Китаю скоро представится замечательная возможность. В конце февраля в Москву прилетит Ван И, бывший министр иностранных дел Китая, а нынче высокий партийный чиновник, отвечающий в ЦК КПК за международные дела. Основная его задача – подготовить визит в Россию Си Цзиньпина, который уже называют выдающимся событием 2023 года. После того, как конфликт Путина с Западом вступил в острую стадию и санкционный прессинг становится все жестче, зависимость России от Китая возросла многократно. В значительной степени позицией Си объясняют отказ Кремля от ядерной риторики в войне с Украиной. Если Китай хочет показать уровень своего исключительного влияния на глобальные процессы, демонстративное принуждение России к миру стало бы ярким свидетельством появления нового мирового лидера: дескать, удалось сделать то, что не под силу Соединенным Штатам. Но собственное антизападничество Пекина подталкивает к позиции если не пророссийской в полной мере, то к антиамериканской. Помощи Путин не дождется, Китаю ни к чему санкционные неприятности, но и становиться на одну сторону с Западом в украинском вопросе китайское руководство не станет. А, значит, и все разговоры об «ответственном способствовании деэскалации» останутся вычурными дипломатическими фразами, не больше. Но за встречей Путина и Си действительно будет понаблюдать очень интересно.