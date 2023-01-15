Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло 90

Число погибших в результате взрыва в мечети в Пешаваре в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане выросло до 90.

Об этом сообщило государственное радио Пакистана со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, вскоре после взрыва в больницу было доставлено более 200 пострадавших, около 100 из них продолжают лечение, остальных выписали.

Глава провинции Хайбер-Пахтунхва Мухаммад Азам Хан объявил по всему региону однодневный траур.

Как сообщалось ранее, взрыв в мечети произошел 30 января во время полуденной молитвы, когда террорист-смертник подорвал себя.