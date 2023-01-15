В оперативных подразделениях (коммандос) в соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год продолжаются тактико-специальные занятия.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«В условиях реального боя коммандос отрабатывают открытие тропы разведчика, прохождение полосы препятствий и другие действия. Также успешно выполняются задачи по осаде и нейтрализации диверсионной группы условного противника, оказывающей сопротивление из укрытий и в населенных пунктах», - отмечается в сообщении.

В учениях с коммандос основное внимание уделяется совершенствованию индивидуальных способностей и боевых навыков военнослужащих.