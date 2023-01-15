Икрам Нур, автор haqqin.az 10:19

В Иране готовится новая приватизация. Ее детали засекречены, но местные экономисты уже называют их «разграблением государственной собственности» и «экономическим апартеидом». Масштабный социально-экономический кризис, бушующий в Иране, совершенно не мешает правящим элитам стремиться к дальнейшему обогащению и преумножению своих активов. Все строго по классическому принципу: «судьба простых граждан – нищать и дальше, а судьба богатых – дальше богатеть». Добавить к этому небольшую поправку судьба не просто богатых, а лояльных режиму – и получится новый план иранской приватизации.

Правительство, естественно – с одобрения канцелярии Верховного лидера, рассчитывает заработать на продаже государственных активов близким к ней физическим и юридическим лицам не менее 2,7 миллиардов долларов. Али Хаменеи буквально требует, чтобы процесс был проведен как можно скорее. А чтобы все прошло гладко и без взрыва социального недовольства – президент Ибрахим Раиси, спикер Меджлиса Багер Галибаф и глава судебной власти Голамхоссейн Эджеи договорились о принятии целого пакета законодательных актов. Который, во-первых, запрещает раскрытие подробностей сделок и засекречивает имена выгодополучателей. А, во-вторых, приостанавливает действие всех законов Исламской республики, согласно которым эти сделки могут быть опротестованы или запрещены. Словом, приватизация будет проходить в идеальных условиях для коррупции и злоупотреблений. И принципы Исламской революции о социальной справедливости здесь не помеха. Ведь говорил же в прошлом, в минуту откровенности, аятолла Хомейни: «Исламское правительство может в одностороннем порядке отменить свои договоренности и обязательства перед населением, если они противоречат интересам страны и ислама». Видимо, иранский режим решил, что сейчас как раз и наступил такой момент.

А чтобы «все пошло по плану», создана приватизационная комиссия, в которую вошли вице-президент Мохаммад Мохбер, министр экономики Эхсан Хандузи, министр внутренних дел Ахмад Вахиди, министр дорог Мехрдад Базрпаша, глав планирования и бюджета администрации иранского президента Масуд Мирказеми. А также два представителя, один от Меджлиса, другой – от судебной власти. Самый примечательный и влиятельный член этой комиссии, который наверняка станет ее председателем - вице-президент Мохаммад Мохбер. В свое время он занимался соблюдением бизнес-интересов канцелярии Рахбара и некоторых личных активов Верховного лидера. Кстати, когда в 2021 году он был назначен главным помощником Раиси, иранские политологи говорили о том, что Али Хаменеи передал своему доверенному лицу контроль над экономической деятельностью команды нового президента. Словом, человек проверенный и пользующийся доверием как самого Рахбара, так и его ближайшего окружения. А чтобы он, как и другие члены приватизационной комиссии, орудовали без опаски – иранский режим сделал им щедрый подарок: предоставил бессрочный иммунитет от любого судебного преследования по итогам приватизационных сделок. Вот умеет режим позаботиться о нужных людях, не отнять. Можно воротить все, что захочется, нарушая при этом все, что можно – и ничего им за это не будет. Там, где в экономических сделках государства глухая секретность – там всегда коррупция. Это правило действует без исключений, а уж в Иране – тем более. Это не первая приватизация в стране. И все предыдущие сопровождались громкими скандалами, а выставленные на продажу активы «странным образом» оказывались в руках тех, кто близок власти и правящим элитам, как их называют в Иране – «уважаемые люди с хорошими связями».