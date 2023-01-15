Хаменеи станет богаче на 2,7 миллиарда долларов горячая тема
В Иране готовится новая приватизация. Ее детали засекречены, но местные экономисты уже называют их «разграблением государственной собственности» и «экономическим апартеидом».
Масштабный социально-экономический кризис, бушующий в Иране, совершенно не мешает правящим элитам стремиться к дальнейшему обогащению и преумножению своих активов. Все строго по классическому принципу: «судьба простых граждан – нищать и дальше, а судьба богатых – дальше богатеть». Добавить к этому небольшую поправку судьба не просто богатых, а лояльных режиму – и получится новый план иранской приватизации.
Правительство, естественно – с одобрения канцелярии Верховного лидера, рассчитывает заработать на продаже государственных активов близким к ней физическим и юридическим лицам не менее 2,7 миллиардов долларов. Али Хаменеи буквально требует, чтобы процесс был проведен как можно скорее.
А чтобы все прошло гладко и без взрыва социального недовольства – президент Ибрахим Раиси, спикер Меджлиса Багер Галибаф и глава судебной власти Голамхоссейн Эджеи договорились о принятии целого пакета законодательных актов. Который, во-первых, запрещает раскрытие подробностей сделок и засекречивает имена выгодополучателей. А, во-вторых, приостанавливает действие всех законов Исламской республики, согласно которым эти сделки могут быть опротестованы или запрещены.
Словом, приватизация будет проходить в идеальных условиях для коррупции и злоупотреблений. И принципы Исламской революции о социальной справедливости здесь не помеха. Ведь говорил же в прошлом, в минуту откровенности, аятолла Хомейни: «Исламское правительство может в одностороннем порядке отменить свои договоренности и обязательства перед населением, если они противоречат интересам страны и ислама». Видимо, иранский режим решил, что сейчас как раз и наступил такой момент.
А чтобы «все пошло по плану», создана приватизационная комиссия, в которую вошли вице-президент Мохаммад Мохбер, министр экономики Эхсан Хандузи, министр внутренних дел Ахмад Вахиди, министр дорог Мехрдад Базрпаша, глав планирования и бюджета администрации иранского президента Масуд Мирказеми. А также два представителя, один от Меджлиса, другой – от судебной власти.
Самый примечательный и влиятельный член этой комиссии, который наверняка станет ее председателем - вице-президент Мохаммад Мохбер. В свое время он занимался соблюдением бизнес-интересов канцелярии Рахбара и некоторых личных активов Верховного лидера.
Кстати, когда в 2021 году он был назначен главным помощником Раиси, иранские политологи говорили о том, что Али Хаменеи передал своему доверенному лицу контроль над экономической деятельностью команды нового президента. Словом, человек проверенный и пользующийся доверием как самого Рахбара, так и его ближайшего окружения.
А чтобы он, как и другие члены приватизационной комиссии, орудовали без опаски – иранский режим сделал им щедрый подарок: предоставил бессрочный иммунитет от любого судебного преследования по итогам приватизационных сделок. Вот умеет режим позаботиться о нужных людях, не отнять. Можно воротить все, что захочется, нарушая при этом все, что можно – и ничего им за это не будет.
Там, где в экономических сделках государства глухая секретность – там всегда коррупция. Это правило действует без исключений, а уж в Иране – тем более. Это не первая приватизация в стране. И все предыдущие сопровождались громкими скандалами, а выставленные на продажу активы «странным образом» оказывались в руках тех, кто близок власти и правящим элитам, как их называют в Иране – «уважаемые люди с хорошими связями».
То есть – близкими к канцелярии Верховного лидера, к Корпусу стражей исламской революции, к местным органам власти на уровне провинций и муниципалитетов. Совершенно очевидно, что и в этот раз будет также. Ведь нет никаких причин, чтобы чиновники внезапно стали поголовно бескорыстными, а покупатели государственных активов - думали только об интересах страны, а не о собственной прибыли.
Драматизма ситуации добавляет и тот факт, что еще в 2022 году, когда разговоры о новой волне приватизации только пошли, Глава Иранской приватизационной организации Хосейн Горбанзаде заявил, что не существует никакого официального списка, сколько та или иная государственная собственность, объект или компания реально стоят. Цены будут устанавливаться максимально приблизительно, буквально с потолка – и здесь океан возможностей для коррупционеров.
Идеалисты в Иране, а такие там еще остались, искренне верят, что все вырученные от приватизации средства будут израсходованы на благо нации. Ну да, ну да. Скорее всего нация не получит ничего. А вот иранские элиты – станут богаче на порядок.